البرازيل تسعى لنسيان الفضيحة في كلاسيكو ناري أمام الأرجنتين

بعد عامين من الخسارة المذلة 7-1 أمام ألمانيا، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، تعود البرازيل إلى نفس الاستاد في “بيلو هوريزونتي” على أمل التغلب على شبح تلك الهزيمة الثقيلة بالفوز على منافستها الأرجنتين.

وتواجه البرازيل بطلة العالم خمس مرات نظيرتها الأرجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد غد الخميس وتضفي ذكريات الخسارة أمام ألمانيا خصوصية على مواجهة اثنين من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم.

وأبلغ لاعب الوسط ريناتو اوجوستو الصحفيين بعدما انضم إلى معسكر المنتخب البرازيلي “ستظل ذكريات تلك المواجهة عالقة بالأذهان ولكن بمقدورنا فقط تغيير ما سيحدث من الان فصاعدا.”

وتخطت البرازيل واحدا من الحواجز النفسية في الأشهر الماضية عندما تغلب منتخب الشباب تحت 23 عاما – بمشاركة ريناتو اوجوستو ونيمار فوق السن – على ألمانيا في استاد ماراكانا لينال الميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال ريناتو اوجوستو – الذي يلعب لصالح بكين جوان – إن اللاعبين ناقشوا أسباب الخسارة المذلة قبل تلك المباراة (في نهائي الاولمبياد) مقرا بأنهم لا يتحاشون تذكر ذلك اللقاء قبل المواجهة المقبلة أمام الأرجنتين.

وكان سبعة من عناصر المنتخب البرازيلي في تشكيلة الفريق في تلك المواجهة التي أقيمت في احد أيام يوليو/ تموز 2014 وبدأها اثنان منهم مارسيلو وفرناندينيو ونزل آخران كبديلين وهما باولينيو وويليان.

وقال ريناتو اوجوستو “لا يمكن أن نضع مزيدا من الضغط على هؤلاء اللاعبين”.

وأضاف “الفوز سيساهم في إزالة جزء من الضغط. ناقشنا هذا الأمر في الأولمبياد وبما أن المباراة تقام في مينيراو فسيتجدد الحديث بهذا الخصوص، ولكن يجب علينا أن نتطلع للمستقبل وليس للماضي”.

ولم تخسر البرازيل على الإطلاق أي مباراة على ملعبها في تصفيات كأس العالم وفازت في ثلاثة وتعادلت في مباراة واحدة في اخر أربع مباريات واجهت فيها الأرجنتين في مينيراو.

والأهم هو أن البرازيل تخوض تلك المواجهة بعدما فازت بأربع مباريات متتالية في التصفيات عقب تولي تيتي المسؤولية خلفا لدونجا في يونيو حزيران الماضي وتتصدر جدول ترتيب التصفيات.

وفي المقابل لم تكن نتائج الأرجنتين بنفس المستوى إذ فاز بواحدة فقط من أربع مواجهات خاضها منذ تولي المدرب ادجاردو باوسا المسؤولية في أغسطس/اب الماضي.

وتحتل الأرجنتين المركز السادس في جدول الترتيب بينما يتأهل أول أربع منتخبات مباشرة ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق مع فريق من الأوقيانوس.

وسيعود ليونيل ميسي إلى المنتخب الأرجنتيني بعد غيابه عن أخر ثلاث مباريات بداعي الإصابة، ولم تفز الأرجنتين بأي من تلك المباريات.

وستفتقد البرازيل جهود كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد ولكنها باستثناء ذلك ستكون مكتملة الصفوف.

كووورة

شام تايمز

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