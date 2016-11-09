كريستيانو رونالدو يوقع عقدا ضخما بعد التجديد لريال مدريد

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، توقيعه عقدا ضخما جديدا، بعد ساعات من الإعلان عن تمديد تعاقده مع النادي الملكي حتى عام 2021.

وأوضح رونالدو، فيما أبرزته صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم، الثلاثاء، أنه جدد عقده مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بهذه الخطوة، لأنه يعتبر هذه المؤسسة مثل أسرته، حسب وصفه.

وأضاف نجم منتخب البرتغال “لي عدة أصدقاء من مسؤولي هذه الشركة، ولديهم طاقم عمل مميز، وقادر على ابتكار أفكار جديدة، ونتبادل المقترحات الجيدة فيما بيننا، ويقدمون عديد من المفاجآت التي تعجبني كثيرًا”.

ولم يتم الكشف عن قيمة العقد الجديد، لكن “ميرور” أبرزت أن التقارير تشير إلى أنه سيتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بعد خصم الضرائب.

كووورة

شام تايمز

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