المخرج الأمريكي مايكل مور يحذر من فوز ترامب: “سينهينا”

ناشد المخرج الأمريكي “مايكل مور” أهالي ولاية ميشغن الأمريكية التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت لهيلاري كلينتون بعد انتشار أنباء عن تقدم لترامب في الولاية وقال مور محذراً في تغريدة له على حسابه بتويتر “ترامب سوف ينهينا.. صوتوا”.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” المؤيدة لترامب قالت أن استطلاعات الرأي في ميشغان تشير إلى تقدم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان مايكل مور، مخرج الأفلام الوثائقية المثيرة للجدل، أطلق فيلماً جديداً بعنوان “مايكل مور في أراضي ترامب” في 18 تشرين الأول الماضي، وسبق له أن أخرج فيلماً عن جورج بوش الابن “فهرنهايت 9/11” ويذكر أنه كان من معارضي بوش الابن، ووضع فيلمه على الشبكة العنكبوتية بشكل مجاني عشية انتخابات الولاية الثانية لبوش.

مايكل مور

هو مؤلف وناشط سياسي، ومخرج أمريكي حائز على جائزة الأوسكار، عرف مور بصراحته وجرأته ورؤيته الناقدة للعديد من القضايا كالعولمة وحرب العراق وسيطرة الشركات العملاقة وجماعات العنف المسلحة، بالإضافة لتاييده بناء مسجد غراوند زيرو.

وتتميز أفلام مور الوثائقية برشاقتها وجاذبيتها للمشاهد، بالإضافة لتوجيهه انتقادات حادة لسيطرة الشركات الكبرى على كل مناحي الحياة في أمريكا، واشتهر بفيلمه “فهرنهايت ١١/٩” والذي يعتبر من أشهر الأفلام الوثائقية على الإطلاق، وهو ينتقد سياسة الرئيس الأمريكي “جورج بوش” في أعقاب هجوم 11 أيلول 2001 والتغطية الإعلامية التي اعتمدت على إشاعة الخوف بين الأمريكيين

شام تايمز

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