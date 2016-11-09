شرط جديد لمنح مبلغ ” إعانة الطفل ” للأباء في ألمانيا

تداولت الصحف الألمانية قبل عام أنباء تفيد بان الآباء الذين يرغبون في الاستمرار في تلقي مبلغ إعانة الطفل (مساعدة شهرية تمنح لكل طفل في ألمانيا يتراوح عمره بين 1 يوم وصولاً إلى 21 سنة )، عليهم حتى نهاية عام 2016 تسليم رقم التعريف الضريبي الخاص بالعائلة وإلا لن تدفع الحكومة هذه الإعانة في العام الجديد.

وأول أمس الأحد، قال موقع “n-tv” الألماني، إن هذا الشرط القانوني -أي تسليم رقم التعريف الضريبي- سيتم تطبيقه هذا العام، ولكن تم تمديد الموعد النهائي ليقدم الآباء رقم التعريف الضريبي حتى نهاية عام2016.

ووفقا للمعلومات الواردة من وكالات التوظيف والتي تعد مسؤولة عن دفع هذه الإعانة فقد قدمت معظم الأسر أرقام التعريف الضريبية، أما الذين لم يقدموها، فسيتوقف مبلغ المعونة بالإضافة إلى تغريمهم بسداد مدفوعات إعانة الطفل التي قدمت عام 2016.

وقال الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، إن على الآباء أن يسلموا رقم التعريف الضريبي لوكالة التوظيف بشكل خطي ولن يقبل تسليمه عبر الهاتف.

وأضاف الموقع أن الآباء يتلقون حالياً 190 يورو للطفل الأول والثاني في الشهر (ستصبح في عام 2017 192 يورو)، وللطفل الثالث 196 يورو (ستصبح في عام 2017 198 يورو)، ولكل طفل إضافي 221 يورو (في عام 2017 ستصبح يورو 223).

شام تايمز

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