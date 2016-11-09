بالفيديو .. مادونا تحيي حفلًا مجانيًا لدعم كلينتون بالانتخابات

احيت الفنانة الأمريكية مادونا مساء الاثنين، حفلًا مجانيًا في سكوير بارك بولاية واشنطن تطالب الجماهير بالتصويت لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات.

ودعت مادونا عبر قناة اليوتيوب، الجماهير الى اهمية الإدلاء بأصواتهم وطالبتهم بالتصويت من أجل هيلاري كلينتون قائلة “انقذوا هذا البلد من فضلكم وصوتوا بقلوبكم، صوتوا بعقولكم، صوتوا بأرواحكم”.

واضافت مادونا “صوتوا من أجل هيلاري كلينتون، لتبقى أمريكا دولة عظيمة كما هي”.

وقدمت مادونا خلال الحفل مجموعة من أشهر وأجمل أغانيها منها «Like A Prayer»، وأغنية ««Imagine للراحل جون لينون.

واستطاعت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلنتون ان تحصل على تأييد 16 نجما ونجمة ايدو ترشيها للفوز بالانتخابات الامريكية ،ومنهم ميريل ستريب و جورج كلوني و مورجان فريمان و كاتي بيري ريهانا و كيم كردشيان وزوجها و ليدي جاجا و بيونسيه وزوجها و ليوناردو دي كابريو و جنيفر لوبيز و أوبرا وينفري و ريتشارد جير و شير و سلمى حايك و بريتني سبيرز.

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شام تايمز

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