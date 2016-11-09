بالفيديو .. لاعب برازيلي يعتدي على الحكم و يصاب بنوبة جنون

تواصلت أحداث العنف في ملاعب رياضة كرة القدم بالبرازيل على الرغم من سياسة الردع التي يقوم بها الاتحاد المحلي من خلال العقوبات الصارمة تجاه المذنبين ونداءات العقلاء والنقاد للحد من الظاهرة.

وكان “بطل” الحادثة الجديدة لاعب ينتمي لأحد أندية الدرجة الثالثة، قام بالاعتداء على الحكم بحجة أنه “بريء”.

وقد اعتدى “ووتش” لاعب نادي “غواراني فيريرا” على حكم مباراة في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي لكرة القدم بعد احتساب خطأ ضده لضربه أحد لاعبي الفريق المنافس.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، فقد أظهرت صور المباراة أنّ ووتش لم يعتد على منافسه وأنّ الأخير قد سقط لوحده مدعياً الإصابة على مستوى الوجه، ما جعل ووتش يفقد صوابه لما شاهد حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

ودخل اللاعب ووتش في حالة هستيرية، اعتدى خلالها على الحكم بإسقاطه أرضاً ثم أخذ في صد كل واحد يحاول تهدئته من زملائه في الفريق وأعضاء الجهاز الفني، اللذين وجدوا صعوبة كبيرة في اخراجه من الميدان لاستئناف المباراة وتفادي مشاكل أكثر.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes