السعودية : القبض على شبكة تهريب مخدرات يتزعمها سوري و امرأة سورية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، يوم أول أمس الأحد، بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم (12) متهماً، منهم (7) سعوديين، و(3) سوريين بينهم إمرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية.

وتم في حوزتهم، ضبط (2.522.400) مليونين وخمسمائة وإثنين وعشرين ألف وأربعمائة قرص إمفيتامين، و(3.151.750) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال، و(40.000) أربعين ألف دولار أمريكي، وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة، بالإضافة إلى (3) أسلحة رشاشة، و(11) مسدس، وبندقية، و(297) طلقه حية.

وتم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية، وبالتحري عنها ومتابعتها بواسطة فريق أمني تم ضبطها مخبأة في قوالب إسمنتية منقولة على شاحنتين من نوع تريلا بقيادة شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني، وبلغ إجماليها (2.105.000) مليونين ومائة وخمسة آلاف قرص إمفيتامين.

وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم (4)، سعودي و(3) سوريين بينهم إمرأة، كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم (6) سعوديين تم في حوزتهم ضبط (417.400) اربعمائة وسبعة عشر الف وأربعمائة قرص إمفيتامين. (واس)

شام تايمز

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