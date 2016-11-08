ريم نصري تُهاجم شقيقتها أصالة بسبب سعد المجرد

هاجمت الفنانة ريم نصري شقيقتها الفنانة أصالة بعدما دافعت الأخيرة عن الفنان سعد المجرد المُتهم بقضية إغتصاب في فرنسا.

ومن خلال صفحتها في فايسبوك، كتبت ريم نصري: “كيف يمكن لفنانة طعنت بلدها وصمّت آذانها عندما ضربت المؤامرة وطنها أن تدافع عن فنان متهم بقضية مشينة،

وتابعت متسائلة حول من يستحق التضامن أكثر، سعد المجرد أم والدة الشهداء “سوريا حبيب علي” التي قدمت منذ يومين سبعة شهداء من أبنائها وأحفادها.

وأضافت: “أصالة لك كل المتهمين بالاغتصاب والتحرش وسفاح القربى والجرائم المشينة لتتضامني معهم، ولنا الشام بأبوابها السبعة كرمز لسورية نتفيئ كل يوم بظل رجالها.. اختك سابقا السورية ريم مصطفى نصري”.

شام تايمز

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