أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية من الفضاء!

ادلى الرائد الاميركي شاين كيبمرو بصوته في الانتخابات الرئاسية من محطة الفضاء الدولية في مدار الارض حيث يقيم، على ما اعلنت وكالة الفضاء الاميركية (ناس )

وكان شاين كيمبرو وصل الى المحطة في التاسع عشر من تشرين الاول الماضي، بواسطة صاروخ روسي من طراز “سويوز” في مهمة تستغرق اشهرا عدة.

ولم يوضح رائد الفضاء لمن ادلى بصوته في هذه الانتخابات التي تتنافس فيها هيلاري كلينتون مع دونالد ترامب.

ويمارس رواد الفضاء الاميركيون حقهم في الانتخاب من الفضاء منذ العام 1997، بموجب قانون اقر في ولاية تكساس، حيث يقيم معظمهم، اذ ان قاعدة جونسون الفضائية التابعة لوكالة ناسا تقع في هذه الولاية.

وكان اول اميركي يدلي بصوته في الانتخابات ديفيد وولف الذي كان يقيم في محطة مير السوفياتية آنذاك.

ولكي يتمكن رواد الفضاء من التصويت وهم خارج كوكب الارض، ينبغي ان يسلكوا اجراءات محددة قبل عام على بدء الاقتراع ليختاروا مكان التصويت.

وقبل ستة اشهر من الانتخابات، يتلقون استمارة يصوتون فيها عبر الانترنت.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes