كيم كاردشيان تكشف عن رغبتها باستئجار رحم لانجاب طفل ثالث

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادرشيان ،عن رغبتها في استئجار “رحم”، أي أنها تبحث عن أم بديلة من أجل إنجاب طفلها الثالث، حيث إنها تعرضت لمشاكل صحية أثناء حملها الاخير بطفلها الثاني. .

وأكدت كارديشيان خلال الحلقة الجديدة من برنامجها Keeping Up With the Kardashians.أن “زوجها كانى ويست يرحب بهذه الفكرة لأنه يريد المزيد من الأطفال”

وكانت كيم تعرضت مؤخرا, لسرقة مجوهرات قيمتها حوالي عشرة ملايين دولار على أيدي ملثمين قيدوها في شقتها في باريس في شهر تشرين الأول, بحسب الشرطة الفرنسية.

كما سبق وتعرضت كارداشيان ايضا خلال تواجدها في باريس للتحرش من قبل شخص معروف باسم ” المشاهير” عندما حاول تقبيل مؤخرتها بعد نزولها من سيارتها .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes