جامعة الدمام تفتح باب القبول للطلاب السوريين إلكترونيا حسب الشروط المحددة

أعلنت جامعة الدمام عن فتح باب الالتحاق والتسجيل إلكترونيا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الجامعي لمساعدة الطلاب السوريين القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة للمرحلة الثانية، ودعا مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول المهندس سيف السيف الراغبين للالتحاق بالمرحلة الجامعية التقدم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني حتى يوم (السبت) القادم، حسب الشروط المحددة والمتمثلة في أن يكون الطالب من القادمين إلى السعودية بتأشيرة زيارة نتيجة للوضع الذي تشهده سورية، وأن يكون تاريخ صدور التأشيرة قبل إقرار برنامج خادم الحرمين الشريفين لمساعدة الطلاب السوريين

القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة أي بتاريخ 24 شعبان 1435هـ، وأن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية، وأن يكون الجواز و تأشيرة الزيارة سارية المفعول.

كما يشترط ألا يكون الطالب المتقدم مقبولا أو مفصولا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، فيما لا يحق للطالب الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى بأي حال من الأحوال، وحددت الشروط أن يكون عمر الطالب المتقدم أو المتقدمة ما بين 17 إلى 25 سنة لمرحلة البكالوريوس وأن الترشيح للقبول سيتم حسب الشواغر وضمن الأعداد المحددة من وزارة التعليم وعلى المرشحين إكمال جميع إجراءات ترشيحهم إلكترونيا والموافقة على الإقرارات والنماذج الخاصة بالتعهدات وتعبئة المعلومات الشخصية والمعلومات الأخرى المطلوبة في الوقت المحدد.

وأضاف مساعد عميد القبول والتسجيل للشؤون القبول أنه سيتم بعد استكمال جميع إجراءات الترشيح إلكترونيا وتحويل حالة الطلب إلى انتظار، لافتا إلى أن هذا يعني أن قبوله في الجامعة مرهون بموافقة الجهات الرسمية بما في ذلك وزارة التعليم، ومضيفا أنه سيتم تحويل وتوجيه قبول الطلاب المرشحين إلى كليات الجامعة المختلفة مفاضلة بدرجة الثانوية العامة وبحسب المقاعد المحددة في القرار موزعة تناسبا مع الأعداد المقبولة في كل كلية،

ويستثنى من ذلك الكليات الصحية، إذ إن القبول محصور للطلاب السعوديين فقط وأنه سيتم التواصل لاحقا مع الطلاب عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك وذلك في حالة وصول الموافقة من وزارة التعليم بالقبول النهائي مع مراعاة أن تكون أرقام التواصل والبريد الإلكتروني صحيحة حتى يمكن سهولة التواصل مع الطالب أو الطالبة ممن يتم قبولهم.

طفيل اليوسف – عكاظ

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes