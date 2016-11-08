مجدداً… “الصليب الأحمر” يعلن فشل خطة إجلاء الجرحى وأفراد عائلاتهم من شرق حلب

كشف المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط روبرت مارديني، عن فشل خطة إجلاء الجرحى وأفراد عائلاتهم من شرق حلب.

ونقلت وسائل اعلام عن مارديني قوله أن، المفاوضات بدأت حول إجلاء 200 مصاب بجروح خطرة مع عائلاتهم، إلا أنها انتهت بالتوصل إلى اتفاق على إجلاء 10 جرحى فقط مع عائلاتهم، مشيرا إلى أن إجلاء حتى هؤلاء الأشخاص العشرة فشل بسبب عدم وجود ضمانات أمنية كافية.

وكانت هدنة انسانية في حلب بتشرين الأول الماضي انتهت كذلك دون أن يتم إجلاء أي من الجرحى أو المرضى لعدم توافر “ضمانات أمنية” على حد تعبير الأمم المتحدة.

واوضح مارديني انه، “حتى 200 جريح ليس رقما نهائيا، لأنه يجب أن يضم إليهم كل من يعاني من أمراض مزمنة”، موضحا “أنها ليست إصابات مميتة، لكنها أيضا تتطلب علاجا”.

وكانت وكالة “نوفوستي” نقلت في وقت سابق عن مصادر لم تسمها قولها أن روسيا اتفقت مع الأمم المتحدة على إجلاء 200 شخص مع عائلاتهم من شرق حلب باستخدام ممرات إنسانية، إلا أن قوات المعارضة السورية و”جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) عرقلت إجلاء الجرحى من تلك المنطقة.

ويعاني حوالي 300 الف شخص في احياء حلب الشرقية من تبعات الحصار الذي فرضه النظامي، اثر سيطرته على طريق الكاستيللو، الذي يعد شريان رئيسي يربط تلك الأحياء بالريف الشمالي للمدينة.

وكانت مدينة حلب شهدت آخر هدنة اعلنت عنها موسكو يوم الجمعة، حيث تم تطبيقها لمدة 10 ساعات بغية تأمين خروج أهالي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة، الا ان اياً من المعابر الإنسانية المخصصة لذلك لم تشهد أي حركة خروج، وسط اتهامات للمسحلين بمنع المدنيين من الخروج.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes