موسكو تؤكد أن توريدات الأسلحة إلى سوريا توقف في الوقت الراهن لكفايتها

أكدت الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي, أن توريدات الأسلحة إلى سوريا توقفت بعد أن قدم الجانب الروسي “كمية كافية” من الأسلحة للجيش السوري.

ونقلت وسائل اعلام روسية، عن مدير الهيئة الفدرالية ألكسندر فومين قوله، “للأسف، لا يوجد حاليا تعاون نشط بيننا في هذا الاتجاه. ويعرف الجميع ما هو الوضع الذي يواجهه هذا البلد. إننا كنا نتعاون (مع السوريين) بنشاط حتى الماضي غير البعيد، وقدمنا لهم كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، ويتم استخدامها. من جانب آخر، الوضع صعب جدا، لذلك التوريدات النشطة قد توقفت”.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تقديم روسيا كمية من الأسلحة الحديثة للجيش السوري، منذ عام، عندما بدأت القوات الجوية الفضائية الروسية عمليتها لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الماضي على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي بعد أشهر من مكاسب حققتها فصائل معارضة خاصة في ريفي اللاذقية وحلب بعد ظهور أسلحة متقدمة بايدي معارضين يعتقد انها إمدادات عسكرية غربية ومن دول عربية، بينها صواريخ أمريكية الصنع مضادة للدبابات.

شام تايمز

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