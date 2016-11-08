أمريكا: لا نريد رؤية أي نظام فدرالي أو مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في سورية .. جاويش أوغلو: واشنطن أكدت لأنقرة أن القوات الكردية لن تشارك في تحرير الرقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، ان بلاده لا تسعى الى “فدرلة” سوريا، وانما تريد ان تراها دولة موحدة وذات سيادة كما كانت سابقا.

وأضاف تونر في موجز صحفي ان الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي نظام فدرالي أو مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي (في سوريا).

وتابع تونر أنه يجب إعادة التقسيم الإداري السابق للبلاد، بعد استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة المتطرفين، مشددا على أن الولايات المتحدة “تريد رؤية سوريا موحدة وذات سيادة كما كانت سابقا”.

وكانت أمريكا رفضت الاعتراف بمناطق الحكم الذاتي في سوريا، بعد محاولة مجموعات كردية اقامة مناطق حكم ذاتي لها في الشمال، اذ اكدت واشنطن وإنها تعمل من أجل دولة موحدة غير طائفية تحت قيادة مختلفة

وكانت مجموعات كردية، اعلنت في اذار الماضي، تطبيق النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، خلال اجتماع عقدوه بمدينة رميلان بمحافظة الحسكة، الأمر الذي رد عليه كل من النظام والمعارضة بالرفض.

ولفت تونر الى ان بلاده ترحب بأي توقف في العمليات العسكرية التي تجري هناك (في حلب) وأي توقف للعنف، حتى المؤقت. “لكنني لا أرى مؤشرات لتحسن الوضع”.

وأكد تونر أن بلاده لا تنسق جهودها في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مع روسيا والحكومة السورية، مضيفا “بالطبع، نعمل على أساس متعدد الأطراف في جنيف ونأمل في نقل السلطة”.

وكانت مدينة حلب شهدت آخر هدنة اعلنت عنها موسكو يوم الجمعة، حيث تم تطبيقها لمدة 10 ساعات بغية تأمين خروج أهالي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة، الا ان اياً من المعابر الإنسانية المخصصة لذلك لم تشهد أي حركة خروج، وسط اتهامات للمسحلين بمنع المدنيين من الخروج.

وحول عملية تحرير الرقة، قال تونر ان واشنطن تتوقع أن تنسحب القوات الكردية من الرقة بعد تحريرها من قبضة “داعش””، لافتا الى ان “قوات سوريا الديمقراطية”، تضم مقاتلين أكرادا وعربا والكثير منهم من السكان المحليين.

وبيّن المتحدث الأمريكي، “إننا بالتنسيق الوثيق مع عناصر (قوات سوريا الديمقراطية) وشركائنا بمن فيهم الأتراك، فيما يتعلق بماهية تحرير (الرقة) وإنشاء السلطات المحلية، نتوقع أن القوات الخارجية سيتم سحبها”.

يشار الى ان قوات “سوريا الديمقراطية” اطلقت يوم الأحد، معركة لتحرير مدينة الرقة من تنظيم “داعش” بعنوان “غضب الفرات”، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

جاويش أوغلو: واشنطن أكدت لأنقرة أن القوات الكردية لن تشارك في تحرير الرقة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، أن واشنطن أكدت لأنقرة بأن القوات الكردية لن تشارك في عملية تحرير الرقة.

واضاف جاويش اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إيغور تسرناداك إن “نأمل أن تلتزم بتعهدها”.

وتتحدث اميركا وتركيا عن مشاورات تجرى بين الطرفين من اجل المشاركة في عملية اخراج تنظيم “داعش” من الرقة, حيث ابدت تركيا استعداها لدعم عملية تحرير الرقة , في حال لم تشارك فيها القوات الكردية السورية, في حين اعلنت واشنطن ان المعركة قريبة ولن تتعاون مع النظام السوري في هذ العملية.

واعتبر جاويش أوغلو أنه “من الخطأ أن تزود الولايات المتحدة الأمريكية وحدات حماية الشعب بالسلاح”.

وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على رغبة بلاده في ضمان عدم مشاركة “الجماعات الخطأ” في عملية طرد ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من مدينة الرقة السورية.

وكان نائب رئيس الحكومة التركية نعمان قورتولموش, قلل يوم الاثنين, من فرض نجاح عملية انتزاع الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في حال شاركت فيها وحدات “حماية الشعب الكردية”,

وأضاف جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن تلك الجماعات في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية ستشارك فقط في حصار الرقة دون أن تدخلها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت يوم الاثنين، استمرار الولايات المتحدة في دعم “الشركاء” في سوريا في التقدم إلى الرقة لضمان نجاح العملية, دون ان يحدد هويتهم.

يشار الى ان قوات “سوريا الديمقراطية” اطلقت يوم الأحد، معركة لتحرير مدينة الرقة من تنظيم “داعش” بعنوان “غضب الفرات”، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

شام تايمز

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