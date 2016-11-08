قرار قضائي جديد .. جزيرتي تيران وصنافير مصرية وتغريم الرئيس 50 دولاراً

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، برفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في شهر حزيران الماضي، القاضي ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفق الاتفاقية الموقعة في شهر نيسان الماضي.

كما ورفضت المحكمة طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته في حزيران/يونيو الماضي، وقررت تغريمهما مبلغ 800 جنيه (50 دولاراً أميركياً).

ويأتي القرار القضائي بعد أشهر من صدور قرار من المحكمة نفسها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والمتضمنة لنقل السيادة على الجزيرتين.

يشار أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة أثارت احتجاجات واسعة في مصر، حيث اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية رفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بمظاهرات الأرض، حيث بررت أن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

شام تايمز

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