عقب إطلاق يد قوات سوريا الديمقراطية بالرقة.. هكذا حاولت واشنطن استرضاء أنقرة

في استنساخ للوعود الأمريكية حول إخراج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ”قسد” و التي يتزعمها تنظيم “وحدات الحماية” الكردي من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أكدت واشنطن أن التحالف الدولي ضد “الدولة الإسلامية” (داعش)، سيعمل مع تركيا على إعداد خطة “بعيدة المدى” من أجل تحرير الرقة والمحافظة عليها وإدارتها، وذلك في محاولة لاسترضاء تركيا، بعد أن دعمت واشنطن العملية العسكرية التي أطلقتها “قسد” بهدف السيطرة على مدينة الرقة عاصمة “داعش” في سوريا.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، أن التحالف الدولي ضد “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة، سيعمل مع تركيا على إعداد خطة بعيدة المدى من أجل تحرير الرقة والمحافظة عليها وإدارتها.

“دانفورد” وبعيد اجتماعه أمس مع نظيره التركي خلوصي آكار، في العاصمة أنقرة، شدد على أن بلاده تدرك أن “قوات سوريا الديمقراطية ليست كافية لتحرير الرقة وما بعدها”.

وأضاف دانفورد: “كنا نعلم دائماً أن قوات سوريا الديمقراطية لن تكون حلاً بخصوص تولي إدارة مدينة الرقة”.

وتابع “دانفورد”: “فيما لو تم تحرير المدينة من التنظيم، بقيادة قوات محلية، وأشخاص آخرين من محيط الرقة، سيساهم ذلك في مسك المدينة وإدارتها”.

كما شدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة على الحاجة إلى وجود قوات عربية بشكل أكبر في عملية الرقة، وقال في هذا الصدد: “هناك قوات منها المعارضة السورية المعتدلة، وقوات سورية تم تصنيفها، وقوات الجيش السوري الحر”.

القوات الكردية ستنسحب من الرقة بعد تحريرها!

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنسحب القوات الكردية من الرقة بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة.

ورأى تونر أن “قوات سوريا الديمقراطية تضم مقاتلين أكراداً وعرباً والكثير، منهم من السكان المحليين، بالتنسيق الوثيق مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية وشركائنا، بما فيهم الأتراك، في ما يتعلق بماهية تحرير الرقة وإنشاء السلطات المحلية. نتوقع أن القوات الخارجية سيتم سحبها”.

وأطلقت “قوات سوريا الديمقراطية” يوم الأحد، معركة للسيطرة مدينة الرقة من تنظيم “داعش” تحت اسم “غضب الفرات”، وذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

في المقابل، حذر نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش في وقت سابق من يوم أمس، أن “الرقة مدينة عربية بشكل كامل والسيطرة عليها وإدارتها من قبل عناصر غير عربية، (في إشارة إلى تنظيم الوحدات الكردي الجناح مسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD) لن يسهم في إحلال السلام بالمنطقة”.

شام تايمز

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