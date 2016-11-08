قصف طال أرياف حلب وادلب ودمشق والغوطة الشرقية .. سانا : الجيش يستعيد السيطرة بشكل كامل على المشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة جنوب غرب حلب

بسط الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، سيطرته على منطقة مشروع 1070 شقة والمناطق المحيطة به في حلب، إثر معارك مع فصائل معارضة مسلحة، في وقت سقط فيه قتلى وجرحى اثر قصف استهدف حلب وادلب والغوطة الشرقية لدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء استعاد السيطرة على المشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة بها جنوب غرب حلب.

فيما قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان النظامي حقق تقدما في مشروع 1070 شقة، وتمكن من السيطرة على تلة مؤتة.

واضافت المصادر ان قتيلان سقطا وأصيب العشرات في ريف حلب الغربي اثر قصف جوي وصاروخي، حيث قتل شخص واصيب اخرون اثر استهداف الطيران بلدة كفرناها، في حين سقط قتيل وعدة مصابين بقصف صاروخي على كفركرمين، فضلا عن اصابة عدد من الأشخاص بقصف صاروخي على بلدة عين جارة في الريف الغربي لحلب.

وتشهد حلب عمليات عسكرية عنيفة، حيث تحاول الأطراف المتنازعة فرض سيطرتها على أوسع رقعة ممكنة، وسط قصف جوي ومدفعي من قبل النظامي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، الأمر الذي يؤدي لسقوط ضحايا ودمار بالبنى التحتية.

وفي إدلب، قالت المصادر ان 10 اشخاص لقوا حتفهم وجرح اكثر من 7 آخرين بغارات جوية، فيما لاتزال عمليات البحث عن ناجين تحت الانقاض مستمرة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني إن فرق الدفاع تمكنت من انتشال جثامين ستة أطفال وامرأتين حوامل، فيما تمكنوا من انتشال ثلاثة أطفال على قيد الحياة، وذلك بعد استهداف الطيران الحربي لمنزلين سكنيين وسط مدينة خان شيخون ظهر اليوم.

كما قتلت امرأة ورجل بقصف جوي على مدينتي إدلب ومعرة مصرين، فيما جرح عدة اشخاص بقصف جوي مماثل على مدينة بنش والتي تعرضت لخمس غارات، على حد قول المصادر.

يشار الى ان مناطق عدة في ريف ادلب والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة تتعرض بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

وفي الريف الدمشقي، قالت مصادر المعارضة ان 11 شخصاً قتوا وجرح العشرات بقصف جوي ومدفعي استهدف بلدات دوما وزملكا وعربين وأوتايا وعين ترما وحزرما والنشابية والزريقية وعربين في الغوطة الشرقية.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الاثنين، جراء قصف مدفعي كثيف على مدينتي حرستا ودوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتتعرض عدة بلدات في الريف الشرقي والغربي لدمشق لأعمال قصف من الطيران الحربي, الامر الذي يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان :

الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة بشكل كامل على المشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة جنوب غرب حلب ويوقع أكثر من 57 إرهابياً بين قتيل ومصاب بريف حماة

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء استعادت السيطرة على مشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة به جنوب غرب مدينة حلب.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أن وحدات الجيش نفذت عمليات عسكرية وخاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” وغيرهما من التنظيمات المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” جنوب غرب مدينة حلب انتهت “باستعادة السيطرة الكاملة على مشروع 1070 شقة والمزارع والتلال المحيطة به”.

وبين المصدر أنه تم خلال العمليات والاشتباكات “تدمير 10 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات والاستيلاء على عدد من الآليات والعربات المدرعة وإيقاع عشرات الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش “تواصل ملاحقة فلول الإرهابيين الفارين في المنطقة” في حين تعمل وحدات الهندسة على تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون بين الأبنية وفي الشوارع.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء سيطرتها على تلة الرخم غرب الكليات العسكرية بريف مدينة حلب الغربي بعد إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ويضم “جيش الفتح” الإرهابي بين صفوفه تنظيمات تكفيرية من بينهم “جبهة النصرة” و”تجمع فاستقم كما أمرت” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها الكثير من المجاميع الإرهابية التي هي مجرد مسميات توضع في الغرف السوداء بالاستخبارات الأمريكية والتركية والصهيونية لإيهام العالم بوجود خرافة اسمها “معارضة سورية معتدلة” تدعمها واشنطن وعملاؤها في المنطقة والغرب.

وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربي تقضي على أكثر من 50 إرهابيا وتدمر لهم أكثر من 13 عربة وآلية بريف حماة الشمالي

في هذه الأثناء أكد مصدر عسكري مقتل 27 إرهابيا وإصابة 30 آخرين في ضربات لسلاحي الجو والمدفعية بالجيش العربي السوري على تجمعات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أن الغارات ورمايات المدفعية طالت تحصينات وتجمعات الإرهابيين في قرى وبلدات “مورك وطيبة الإمام واللحايا والحردانة واللطامنة وعطشان ومعركبة وأسفرت عن “سقوط 57 قتيلا ومصابا بين صفوف الإرهابيين وتدمير 13 عربة وآلية لهم”.

وفي ناحية كفر زيتا إلى الشمال الغربي من مدينة حماة بنحو 40 كم أفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات دقيقة على مقرات إرهابيي ما يسمى “جيش النصر” في تل الصياد وقرية الأربعين أدت إلى تدمير آليتين ومقتل 10 إرهابيين وإصابة 5 آخرين ومن بين القتلى أحمد عز الدين.

وفي الريف الشمالى أشار المراسل إلى أن الرمايات النارية الدقيقة على تجمعات إرهابيي “جيش النصر” أدت إلى مقتل 5 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات في مورك وسيارة ومقتل 3 إرهابيين كانوا بداخلها في محيط لحايا في حين تم تدمير موقع للإرهابيين في محيط بلدة الزلاقيات والقضاء على 4 منهم.

ولفت المراسل إلى أن الضربات النارية لوحدة من الجيش حققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين حيث تم “القضاء على 3 منهم فى محيط تلعاس وتدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل إضافة إلى إصابة عدد منهم في محيط طيبة الإمام”.

وأضاف المراسل إن الرصد الدقيق من قبل وحدة من الجيش لتحركات آليات إرهابيي ما يسمى “جيش العزة” في اللطامنة وتوجيه رمايات دقيقة ضدها أدت إلى تدمير آليتين وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

ودمر سلاح الجو أمس الأول مقرات ودبابات وتحصينات للتنظيمات التكفيرية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” الإرهابي إضافة إلى سقوط العشرات من الإرهابيين قتلى ومصابين في حلفايا واللطامنة وطيبة الإمام واللحايا والزلاقيات والمصاصنة وتل المنطار وزور الحيصة بريف حماة الشمالي.

وحدات الجيش تحقق تقدماً جديداً في خان الشيح وتدمر آليات لإرهابيي “جبهة النصرة” في بيت جن بريف دمشق

كما حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة بريف دمشق الغربي تقدما جديدا في حربها على المجموعات الإرهابية التكفيرية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في منطقة خان الشيح.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة انتهت “بفرض السيطرة على الطريق الممتد من جنوب دروشا إلى مساكن الدفاع الجوي شرق الزعرورة أشرفية العباسية على اتجاه خان الشيح”.

وأكد المصدر “سقوط العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب خلال العمليات وتدمير مرابض هاون ومدفعية على جانبي الطريق كان الإرهابيون يستخدمونها في اعتداءاتهم على التجمعات السكنية القريبة ونقاط الجيش العاملة في المنطقة”.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة “قاموا على الفور بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة على الطريق” حيث تعمد التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ مناطق انتشارها بغية تدميرها بعد اندحارها ومنع تقدم عناصر الجيش.

وتنفذ وحدات الجيش منذ مطلع الشهر الماضي عمليات عسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي ضد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي أحكمت خلالها السيطرة على بلدة الديرخبية وعلى مجموعة مزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية.

وضبطت وحدات من الجيش أول أمس خلال عملياتها في بلدة خان الشيح على أسلحة وذخائر وصواريخ أمريكية واسرائيلية الصنع داخل أحد المعامل في محيط البلدة.

وذكر المصدر العسكري أن وحدة من الجيش دمرت مقر قيادة وعربة وجرافة وسيارتين وعددا من الدراجات النارية لإرهابيي “جبهة النصرة” خلال عمليات دقيقة ضد أوكارهم على طريق مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.

وتنتشر في بيت جن والقرى والمزارع المجاورة لها مجموعات تكفيرية جميعها منضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” تهاجم التجمعات السكنية القريبة وتستهدفها بالقذائف ورصاص القنص.

وحدات من الجيش تدمر نقاطاً محصنة لإرهابيي “جبهة النصرة” بدرعا البلد وتقضي على عدد منهم في محيط اليادودة

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات على تجمعات وتحصينات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المدعوم من كيان العدو الإسرائيلي في أحياء بمدينة درعا ومحيط اليادودة بريفها الغربي.

ففي منطقة درعا البلد أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “أوقعت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم نقاطا محصنة في رمايات دقيقة على تجمعاتهم شرق دوار المصري وغرب الجمرك القديم وشمال مخيم النازحين واسقطت لهم طيارة مسيرة كانت تحلق في محيط منطقة جامع بلال الحبشي”.

وأشار المصدر إلى أن رمايات نارية لوحدة من الجيش على تجمع للإرهابيين شمال شرق صوامع الحبوب في قرية اليادودة نحو 5 كم غرب مدينة درعا أدت إلى “تدمير تحصينات وبؤر للإرهابيين واسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.

وأحبطت وحدة من الجيش أمس هجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على نقطة عسكرية في محيط بلدة خربة غزالة شمال شرق مدينة درعا بنحو 20 كم وأوقعت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم وكرا غرب مخيم النازحين وفى حي طريق السد ومحيط بناء كتاكيت في منطقة درعا البلد.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات في ريف المحافظة تنظيمات ارهابية منضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الذي يتلقى الدعم المباشر من كيان العدو الإسرائيلي الذي شكل معه “وحدة ارتباط” للإشراف على الاعتداءات الممنهجة على السوريين ودولتهم.

وحدة من الجيش تدمر عربتين للتنظيمات الإرهابية وتوقع 5 قتلى بين صفوفها في منطقة الشماس بريف اللاذقية

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بعد ظهر اليوم عملية نوعية على تجمع للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان الاخواني في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا ان العملية أسفرت عن “القضاء على 5 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عربتين مزودتين برشاشات في منطقة الشماس” بالريف الشمالي.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي تنظيمات إرهابية تكفيرية بينها “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” وما يسمى “لواء أحرار الساحل” و”لواء السلطان عبد الحميد” تضم في صفوفها مرتزقة أجانب يتسللون عبر الحدود التركية بدعم من نظام أردوغان ويرتكبون جرائم بحق الأهالي ويستهدفون أحياء اللاذقية بالقذائف الصاروخية.

شام تايمز

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