لليوم الثالث على التوالي .. ضحايا قذائف على أحياء بدمشق

لقي عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، جراء سقوط عدة قذائف هاون في مناطق متفرقة من دمشق وريفها.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان “ممرضا لقي حتفه واصيبت طبيبة برصاص قناصة استهدف مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق”.

وتابعت الوكالة ان “عددا من المواطنين أصيبوا بالقرب من مطرانيية الموارنة في حي باب توما بدمشق من جراء سقوط قذيفة على المنطقة”.

وكان شخصا قتل واصيب 12 اخرين بسقوط قذائف على حي باب توما يوم الأحد.

واضافت الوكالة ان “قذائف صاروخية استهدفت حي المزة 86 في دمشق، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين وإلحاق أضرار مادية في المنازل”.

وبدورها، قالت مصادر موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان شخصا قتل واصيب 3 اخرين اثر سقوط قذائف على حي المزة الدمشقي.

وشهد يوم الاثنين سقوط عدة ضحايا اثر قذائف هاون استهدفت حي المزة بدمشق، ومخيم الوافدين في ريفها.

وتعرضت عدة مناطق في دمشق وريفها الخاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت سابق من الشهر الجاري, لسقوط قذائف, اسفرت عن سقوط ضحايا و حدوث اضرار مادية.

وتعرضت عدة مناطق في دمشق وريفها الخاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت سابق من الشهر الجاري, لسقوط قذائف, اسفرت عن سقوط ضحايا و حدوث اضرار مادية.

شام تايمز

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