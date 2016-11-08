انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية .. والبداية من الساحل الشرقي .. مع بدء التصويت.. كلينتون تفوز في أول بلدة أمريكية وترامب يتقدم على كلينتون في أول 3 بلدات

افتتحت مكاتب الاقتراع، صباح يوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين للتصويت لأحد المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، في إطار الانتخابات الرئاسية.

وصدر إعلان أول نتيجة عملية انتخابية بعد فرز الأصوات في مركز الاقتراع ببلدة ديكسويل نوتش في ولاية نيوهامشاير، حيث أظهر فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون في البلدة الصغيرة أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حصلت على 4 أصوات، بينما حصل منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب على صوتين، وفقا لإفادة وسائل إعلام أمريكية.

وعن نتائج التصويت في ثلاث بلدات بولاية نيو هامبشير بما فيها ديكسويل نوتش، قالت قناة “يو اس أي توداي” إن 32 ناخبا أعطوا ترامب أصواتهم بينما حظيت كلينتون بتأييد 25 ناخبا.

وفتحت مكاتب الاقتراع في تسع ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ابوابها عند الساعة السادسة صباح اليوم (11.00 بتوقيت غرينيتش)، وبدأ الناخبون التصويت في كونيكتيكت وانديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشاير ونيوجيرسي وولاية نيويورك وفيرمونت وفرجينيا.

وتجاوزت تكاليف المعركة الانتخابية 700 مليون دولار، وتسود توقعات بنسب إقبال قياسية للناخبين في أنحاء البلاد، نتجت من سخونة الحملة، فيما توقع محللون أن تحسم ولاية فلوريدا نتيجة السباق المحموم.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على مستوى الولايات المتحدة إلى تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

ويبدأ التصويت في أوقات متفرقة نتيجة وجود ثلاث مناطق زمنية في الولايات المتحدة، وتفتح المراكز الانتخابية أولا في الساحل الشرقي في السادسة صباحا، وتغلق أبوابها بداية من السابعة مساء في بعض الولايات في حين تستمر عملية التصويت حتى منتصف الليل في ولايات أخرى.

ووفقا للنظام الانتخابي الأمريكي، قد لا يكون الحصول على النسبة الأكبر من الأصوات كافيا للفوز بالرئاسة، إذ أن من يختار الرئيس هو المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، والتي تمثل فيه كل ولاية بعدد من الممثلين يساوي عدد أعضائها في مجلسي النواب والشيوخ، كما تمثل فيه العاصمة واشنطن بثلاث مندوبين، ولابد للفائز من الحصول على أصوات 270 مندوبا على الأقل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية كل أربع سنوات، في الثلاثاء الأول من شهر تشرين ثاني.

ويعتبر الفائز بالانتخابات، الرئيس الـ45 للويات المتحدة، وسيكون خلفاً للرئيس باراك اوباما الذي يعتبر أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2009، محققاً انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين

مع بدء التصويت.. كلينتون تفوز في أول بلدة أمريكية وترامب يتقدم على كلينتون في أول 3 بلدات

فتحت مراكز الاقتراع في 9 ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أبوابها لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصد المرشح الجمهورى دونالد ترامب 32 صوتا أمام 25 للديمقراطية هيلاري كلينتون في أول عملية اقتراع لاختيار رئيس أمريكي جديد في 3 بلدات أمريكية صغيرة بولاية نيوهامبشير (شمال شرق) الولايات المتحدة فجر الثلاثاء.

وذكر موقع “يو.إس.إيه توداي” الأمريكي أنه بموجب قانون ولاية نيوهامبشير، فإن المجتمعات التي لا يتعدى عدد المصوتين فيها 100 شخص، يمكنها فتح باب الاقتراع في منتصف الليل وغلق صناديقها بمجرد تقدم كل المصوتين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن بلدة “ديكسفيل نوتش” بدأت بالتصويت في منتصف ليل الثلاثاء ليكون مصوتوها الثمانية أول من يدلون بأصواتهم في الانتخابات، وحصلت كلينتون على 4 أصوات مقابل 2 لترامب، وصوت واحد ذهب للمرشح الليبرالي جاري جونسون، بينما كتب اسم المرشح الجمهوري لانتخابات 2012 ميت رومني على احدى ورقات الاقتراع بشكل مفاجيء.

وفي بلدة هارتس لوكيشن الأكبر نسبيا، فازت هيلاري بـ17 صوتا أمام 14 لترامب، بينما حصل جونسون على 3 أصوات، أما في بلدة ميلزفيلد فاز ترامب بشكل قاطع بحصوله على 16 صوتا أمام 4 فقط لكلينتون.

وبإجمالي أصوات الثلاث بلدات في نيوهامبشير، التي افتتحت التصويت في الانتخابات الأمريكية منتصف ليل الثلاثاء، خرج ترامب في المقدمة بـ32 صوتا مقابل 25 للديمقراطية هيلاري كلينتون.

و فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة رمزيا بأول بلدة أمريكية تنتخب في منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، قبيل ساعات من بدء التصويت الرسمي الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش بحسب “سي إن إن”.

ومن بين الناخبين الثمانية المسجلين في قرية ديكسفيل نوتش، في شمال شرق الولايات المتحدة، حصلت كلينتون على 4 أصوات مقابل صوتين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وصوت لمرشح الحزب الليبرالي غاري جونسون، أما الصوت السابع فقد ذهب بغرابة إلى سياسي غير موجود على أي قائمة انتخابية: ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2012.

وأدلى الناخبون الثمانية، وبينهم ناخبتان، بأصواتهم أمام الصحافيين خمس مرات متتالية لتأكيد النتائج، وتقع القرية النائية في ولاية نيوهامشير بالقرب من الحدود الكندية، واقتراع منتصف الليل هو تقليد متبع في القرية منذ 1960، وأدى إلى منحها البلدة صفة “الأولى في البلاد”.

وتصوت قريتان أخريان في هذه الولاية أيضا ليلاً على نحو رمزي، ولكن النتائج تكون حاسمة، لأن عدد الناخبين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ويذكر أن التصويت النهائي للولاية سيحتسب بالكامل عند الانتهاء من الانتخابات في كامل مناطقها.

وانطلقت عملية الاقتراع رسمياً، فجر اليوم، من بلدة دكسفيل نوتشي في ولاية نيوهامشر، قبيل اختتام الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة؛ الديمقراطية هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب.

وذكر الموقع الأمريكي أن البلدة الأشهر بين الثلاث “ديكسفيل نوتش”، تشارك في الانتخابات الأمريكية منذ 1960، وكان نيل تيلوتسون المالك السابق لفندق “بالسامز جرانت ريزورت هوتيل”، والذي أغلق في 2011، بدأ إجراء تصويت البلدة في منتصف الليل عام 1960، كوسيلة للدعاية للفندق، الذي يشكل العاملون فيه كل مصوتي البلدة تقريبا.

شام تايمز

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