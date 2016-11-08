معلمة تمارس البغاء كمهنة ثانية

لندن ـ “شام تايمز”: تم كشف النقاب وازاحة المستور عن أن معلمة في دار حضانة في الثانية والعشرين من العمر تمارس البغاء كمهنة ثانية.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن عشيقاً سابقاً للمعلمة نشر شريط فيديو تظهر فيه الأخيرة وهي تعمل كمومس، فقامت على الفور بالاستقالة من وظيفتها في دار الحضانة طبعاً، وتحريك دعوى قضائية ضد العشيق السابق بتهمة تشويه سمعتها.

وأوضحت أن العشيق السابق نشر شريط الفيديو عبر شبكة الإنترنت وتظهر فيه المعلمة شبه عارية مع زبون، وتتقاضى منه ما يعادل 38 جنيهاً استرلينيا (47 دولاراً) مقابل خدماتها الجنسية.

واضافت الصحيفة أن المعلمة، وتُدعى كاتيا، استقالت من وظيفتها في دار حضانة بمدية كالينينغراد الروسية بعد نشر شريط الفيديو الفاضح، واعتبرت أن صديقها قام بنشره على الإنترنت بدافع الانتقام بعد أن قطعت علاقتها معه.

وتصرّ كاتيا على عدم وجود أي دليل على أنها عملت في أي وقت مضى بمهنة البغاء، وقررت تحريك دعوى قضائية ضد العشيق السابق، والذي تم التحفظ على هويته لأسباب قانونية، بتهمة الاساءة إلى سمعتها، ومطالبته بتعويض مقداره 12 ألف جنيه استرليني عداً ونقداً.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes