بريطانيا: مقاتلاتنا ستشن 1000 غارة على مواقع داعش في الرقة السورية

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت بريطانيا أن مقاتلات سلاحها الجوي الملكي ستكون جزءاً من الحملة العسكرية النهائية ضد تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)، وأعدت خططاً لشن 1000 غارة ضد مواقعه في معقله الأخير بالمدينة السورية.

وقالت صحيفة (ديلي اكسبريس) إن مسؤولاً في الحكومة البريطانية “أكد أن مقاتلات سلاح الجو البريطاني ستساهم في عزل ومحاصرة داعش في مدينة الرقة وتدمير التنظيم الارهابي بشكل نهائي”.

واضافت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني ستؤمن الدعم للقوات البرية في الهجوم الذي ستنشه على معقل داعش في سوريا، مع اقتراب سقوط معقله بمدينة الموصل في العراق بأيدي قوات التحالف والقوات العراقية.

واشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون كشف عن الخطط أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، مع انطلاق عمليات استعادة مدينة الرقة من أيدي داعش من قبل قوات في المعارضة السورية المسلحة.

ونسبت إلى فالون قوله إن سلاح الجو الملكي “سيمارس دوراً مماثلاً للدور الذي لعبه في مدينة الموصل العراقية، حيث عمل على تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي، وقامت مقاتلاته وطائراته المسيّرة بشن أكثر من 1000 غارة ضد مواقع داعش”.

واضاف وزير الدفاع البريطاني “سلاحنا الجوي سيشارك في دور مماثل ضد معقل داعش في سوريا، ويقدم المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي للقوات المهاجمة على الأرض لعزل هذا التنظيم الارهابي أولاً، من ثم تطويقه وتحرير الرقة خلال فترة وجيزة”.

وقال فالون إن مساهمة سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا “تعد ثاني أكبر مساهمة من نوعها بعد الولايات المتحدة، وقامت مقاتلاته بشن 1048 غارة حتى الآن في العراق، و 67 غارة في سوريا”.

شام تايمز

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