ضربة موجعة تصيب خط وسط ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن إصابة لاعب خط وسطه الألماني توني كروس، بكسر في مشط القدم، سيحول دون مشاركته مع المنتخب الألماني، في مباراتيه أمام منتخبي سان مارينو، وإيطاليا.

وتعرض كروس، للإصابة خلال مباراة الفريق، أمس الأول الأحد، أمام ليجانيس في الدوري الإسباني، وأثبتت الفحوص، التي أجراها اللاعب في ألمانيا، إصابته بكسر في العظمة الخامسة، بمشط القدم اليمنى.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن مدة غياب اللاعب، لن تقل عن 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه لن يعود للمشاركة مع الفريق الملكي، قبل العطلة الشتوية.

وتعد إصابة اللاعب، ضربة موجعة للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، الذي يفتقد وسط ملعبه، البرازيلي هنريكي كاسيميرو، الذي ابتعد عن الميرنجي، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بداعي الإصابة.

كما أن لوكا مورديتش، عاد فقط يوم الأحد الماضي، إلى الملاعب، وشارك لدقائق، أمام ليجانيس بالليجا، بعد غياب دام 40 يومًا للتعافي من جراحة في الركبة.

وسيغيب الدولي الألماني، عن ديربي مدريد، أمام أتلتيكو، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى غيابه عن الكلاسيكو الإسباني، أمام برشلونة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما يغيب اللاعب، عن مواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، في دوري الأبطال الأوروبي.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes