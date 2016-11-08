جمارك حمص تصادر 16300 عبوة غذائية مهربة ومنتهية الصلاحية

صادرت ضابطة جمارك حمص اليوم مواد غذائية مهربة ومنتهية الصلاحية كانت محملة بشاحنة قرب مفرق بلدة قطينة على طريق طرطوس دمشق.

وذكر رئيس الضابطة في تصريح إن إحدى دوريات الجمارك “ضبطت داخل شاحنة قرب مفرق بلدة قطينة 16300عبوة غذائية متنوعة الأحجام بعضها مهرب والبعض الآخر من إنتاج محلي ومنتهي الصلاحية”.

ولفت رئيس الضابطة إلى أنه تمت مصادرة جميع المواد الغذائية وإلقاء القبض على السائق وإحالته إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق وكشف مصدر المواد المصادرة والمتورطين فيها.

سانا

شام تايمز

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