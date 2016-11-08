محدث .. أسعار الذهب و العملات .. المركزي: الدولار بـ44ر517 .. الثلاثاء 8 \ 11 \ 2016

المركزي: الدولار بـ44ر517 ليرة للمصارف و42ر517 لمؤسسات الصرافة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ44ر517 ليرة كسعر وسطي للمصارف و42ر517 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.

كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ 85ر514 ليرة سورية وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 93ر572 ليرة كسعر وسطي للمصارف و92ر572 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و65ر568 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19700 الدولار 542 544 اليورو 601 605 الليرة التركية 171 173 الدرهم الإماراتي 144 147 الجنيه المصري 56 58 الريال السعودي 141 144 الدينار الأردني 760 764

شام تايمز

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