أعلى من جدار ميونيخ .. سكان منطقة في ميونيخ يبنون جداراً بينهم و بين مأوى للاجئين للحفاظ على راحتهم و أسعار منازلهم !

بعد صراع قانوني بين السكان وسلطات المدينة، تقرر بناء “جدار عازل” في نويبرلاخ زود” بين مأوى اللاجئين والمنطقة السكنية القربيبة منه.

موقع “بايريشه رندفونك” الألماني، قال، بسحب ما ترجم عكس السير، إن الجدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، أي أنه أعلى من جدار برلين.

وتم بناء الجدار بعد جدال قانوني بين سكان المنطقة وسلطات المدينة، حيث عبر السكان عن خوفهم من تعدي اللاجئين على راحتهم وهدوئهم.

ولا زال المأوى فارغاً (قيد التجهيز)، ومن المقرر أن ينتقل إليه 160 لاجئاً.

ونقل الموقع عن سكان من المنطقة قولهم، إنهم هم من تحملوا نفقة بناء الجدار، خوفاً من أن تسبب المأوى بخفض أسعار منازلهم، فيما قالت إحدى المسنات إنها تخاف مستقبلاً من المشي ليلاً بين اللاجئين.

وأضاف الموقع بأن آخرين أبدوا استيائهم من هذا الجدار، وشبهوه بالجدار الذي سيبنيه دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، لافتين إلى أن الاندماج لن يكون سهلاً من خلال هذه الأفعال.

شام تايمز

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