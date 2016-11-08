تصريح هو الأول من نوعه .. وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل : يجب على جميع الفرقاء الانسحاب من سوريا و تركها للسوريين

قال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، إن نظرة الرئيس اللبناني الجديد العماد ميشال عون إلى العالم العربي “أكثر من إيجابية”، معتبرا أن عون يرى أنه “لا يمكن أن يكون لبنان من دون وجهه العربي، وانتمائه العربي ومحيطه العربي، وعلاقاته الطبية مع الدول العربية”.

وأكد باسيل٬ في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” رغبة لبنان في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، قائلاً: “السعودية بلد صديق مرحب بها وبأهلها، ونود أن نبني أفضل العلاقات معها، ونعود إلى الوضع الطبيعي الذي فيه الخير بين لبنان والسعودية والمستقبل واعد ومشرق بهذا المجال”.

وإذ اعترف بأن “حزب الله” من الأجزاء والأفرقاء المتدخلة بسوريا، قال: “هذا وضع شائك يتطلب انسحاباً كاملاً لجميع الأفرقاء، وترك سوريا للسوريين لإنهاء الوضع العسكري القائم، ومحاربة الإرهاب، وقيام نظام بسوريا يرضي جميع السوريين”.

وشدد باسيل على أن الرئيس عون كان حليفاً لـ”حزب الله” عندما كان رئيسا لتكتل “التغيير والإصلاح” النيابي، لكنه بعدما أصبح رئيسا للبلاد أصبح حليفًا لكل اللبنانيين، مؤكدا على أنه لا توجد صفقة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حساب أي مكون لبناني آخر.

وقال: “سيتبين أنه لا توجد صفقة (…) نحن لسنا متفقين على قائد الجيش مسبقا، ولا على حاكم مصرف لبنان”.

شام تايمز

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