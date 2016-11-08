تعرف على هذه الأطعمة لتنظيف شرايين القلب و منع الجلطات

نقلت صحيفة القدس العربي عن شبكة healthycures أطعمة صحية قادرة على تنظيف شرايين القلب ومنع الجلطات :

1- سمك السالمون: يعتبر سمك السالمون من أكثر الأطعمة التي لها فائدة لصحة القلب فهو يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التي تفيد الصحة فهي قادرة على القضاء على الكوليسترول، كما أنها قادرة على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

2-عصير البرتقال: يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي يمكنها دعم الأوعية الدموية، كما أنها قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع.

وينصح خبراء التغذية بتناول 2 كوب من العصير يوميا للحصول على الجرعة اللازمة من فيتامين “C” الذي سيكون له تأثير إيجابي على صحة القلب.

3- القهوة: أثبتت العديد من الدراسات أن شرب من 2 إلى 4 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪.

4- المكسرات: اللوز والجوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من الدهون الصحية بما في ذلك الأحماض الدهنية خاصة أوميغا 3 والدهون غير المشبعة ، التي لها القدرة على القضاء على الكوليسترول وتحسين الذاكرة والمفاصل.

5- بودرة الكركم: الكركم يحتوي على نسبة عالية من مادة “الكركمين” وهو مركب نشط يساعد على تقليل التهاب الأنسجة ومنع تخزين الدهون فى الجسم.

شام تايمز

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