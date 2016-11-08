رونالدو : أريد مواصلة صناعة التاريخ .. و هذا قدوتي بريال مدريد

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي الملكي حتى صيف 2021، مؤكدا أنه يسعى لمواصلة صناعة التاريخ وتقديم كل شيء من أجل الميرينغي.

ووقع كريستيانو رونالدو على عقده الجديد مع ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز وعدد كبير من مسؤولي النادي الملكي.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، قال رونالدو في مؤتمر صحفي على هامش تجديد عقده: “أشكر رئيس ريال مدريد والمدينة وزملائي وكل شخص ساعدني للوصول إلى هذه اللحظة، إنه يوم خاص بالنسبة لي”.

وأضاف “اليوم أجدد عقدي مع ريال مدريد، النادي الذي يوجد في قلبي وذهني، لم أكن أنتظر صناعة التاريخ مع أكبر نادي في العالم”.

وأوضح “الناس يعلمون ما الذي أريده، أريد مواصلة صناعة التاريخ وتقديم كل شيء لهذا القميص، متأكد أنني سأفعل ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وتابع الدون “أنا أحلم كثيرا لكن ليس من السهل تحقيق كل الأحلام، لا أخفي عليكم شيء أنا مندهش بالأرقام التي وصلت لها في هذا الوقت قصير”.

وأضاف “ريال مدريد يظهر لي ثقته مرة أخرى وهذا أمر يسعدني شخصيا، ويسعد عائلتي وكذلك ابني المتواجد حاليا في المدرسة”.

وحول اعتزال كرة القدم قال رونالدو: “سوف نرى، أريد الاعتزال هنا لكن لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل، أريد اللعب لعدة سنوات أخرى هنا”.

وأضاف “أريد اللعب حتى سن الـ41، هنا عرفت دي ستيفانو الذي كان يقول لي.. يا بطل واصل هكذا فأنت الأكبر”.

وختم رونالدو قائلا: “بالنسبة لي دي ستيفانو قدوة وراؤول كذلك وبلا شك هم سعداء لما أقوم به، أريد تسجيل المزيد من الأهداف لهذا النادي”.

شام تايمز

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