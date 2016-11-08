ميسي يهدد مستقبل نيمار في برشلونة

أكدت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، قد يجبر إدارة النادي الكتالوني للموافقة على بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح موقع “بوتفوتبول” الفرنسي أن برشلونة بصدد تمديد عقد ميسي للمرة الثامنة قبل نهاية العام الحالي، وهو الأمر الذي سيرفع من راتب البرغوث السنوي إلى نحو 48 مليون يورو قبل أن يصل هذا المبلغ لـ50 مليون يورو سنويا في العالم المقبل.

وبحسب ما اوردت شبكة كووورة ، من الممكن أن يتسبب تجديد تعاقد ميسي في أزمة كبيرة داخل برشلونة نظرا لارتفاع رواتب لاعبيه مقارنة بإيراداته المحدودة نسبيا.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن برشلونة يدفع 65% من ميزانيته كرواتب للاعبين، وهي نسبة كبيرة، خصوصا بعد أن تمكن النادي الكتالوني من تمديد عقد نيمار الشهر الماضي براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن تجديد تعاقد ميسي قد يدفع برشلونة للتخلي عن نيمار أو الأوروجوياني لويس سواريز لتوفير راتب أحدهما مع أجل راتب راتب النجم الأرجنتيني القياسي.

وكان باريس سان جيرمان على استعدادا لدفع أرقام خيالية لجلب نيمار، حيث رصد 40 مليون يورو كراتب سنوي، فضلا عن إمكانية دفعه للشرط الجزائي الموقع في عقد اللاعب والبالغ 190 مليون يورو، ويمكنه أيضا دفع القيمة في العقد الجديد خلال العام الأول والتي تبلغ 200 مليون يورو.

شام تايمز

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