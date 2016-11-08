المافيا بألمانيا تطارد عارضة الأزياء ميريام كلينك لتصويرها لفتيات الهوى !

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل، ميريام كلينك، تعرضت لتهديد بالسلاح من قبل “المافيا”، في مدينة هامبورغ الألمانية.

وكانت كلينت وصلت إلى مدينة هامبورغ لإحياء حفل مشترك مع المغني جاد خليفة.

ونشرت كلينك على حسابها عبر “فيسبوك” صورة تجمعها بخليفة، وبعد ساعات أشارت إلى أنها تعرضت للتهديد بالسلاح أثناء التقاطها مقطعاً مصوراً لبائعات هوى، بسبب رفضها لحذف الفيديو.

ووفق ما أوردت صحيفة “النهار اللبنانية، فقد وثّقت كلينك تعرضها وخليفة ومنظم الحفل لهجوم أثناء تجولهم بالسيارة، حيث اعترضتهم ما قيل إنها سيارة “المافيا”، وترجّل منها رجل وأشهر سلاحه، وانتهى المشهد بعد تدخل المرافق الشخصي لمنظم الحفل، بحسب الصحيفة.

وقالت كلينك تعليقاً على ما حدث : “لا أستطيع ان أبقى في الفندق بعد الآن سنختبئ في منزل طارق (منظّم الحفل)، يا إلهي أريد العودة إلى لبنان”، وتابعت: “هناك تحقيق مع الشرطة وتم تصوير المافيا، يا إلهي، أواجه دائماً المشاكل”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes