أرامكو السعودية تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية حتى إشعار آخر

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الاثنين إن أرامكو الحكومية السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر.”

وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من يوم الاثنين إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية منذ أكتوبر تشرين الأول لحين إشعار آخر مضيفا أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.

وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي يوم الاثنين “نعم أؤكد ،إلى حين إشعار آخر.”

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول” طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر”.

(REUTERS)

شام تايمز

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