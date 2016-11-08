تركيا : سقوط قذائف مدفعية سورية على هاتاي

سقطت 4 قذائف مدفعية أُطلقت من الأراضي السورية، على منطقة “يايلا داغي” في ولاية هاطاي التركية الحدودية الاثنين.

وأُطلقت القذائف من مواقع قوات النظام السوري، التي تقصف جبل الأكراد وجبل التركمان في محافظة اللاذقية السورية.

وسقطت القذائف على أرض زراعية بالقرب من أحد مخافر الشرطة في المنطقة، دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا.

وقامت القوات التركية المتمركزة على الحدود بالرد على مصدر إطلاق النيران.

(ANADOLU)

شام تايمز

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