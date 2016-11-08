بالفيديو .. أمريكية رفضت إعطاء رقمها لشاب فحطم هاتفها و طرحها أرضاً !

هاجم شاب فتاة رفضت إعطاءه رقم هاتفها بشكل عنيف في إحدى الصالات الرياضية المدرسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحطم الهاتف قبل أن يطرحها أرضاً عندما حاولت الانتقام لنفسها.

وفي بداية مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، تظهر فتاة شقراء تتحدث على هاتفها المحمول، قبل أن يخطفه الشاب من يدها ، وحاولت الفتاة استعادة الهاتف، لكن الشاب قاومها بشدة، قبل أن يلقي بالهاتف بعيداً مما أدى إلى تحطمه.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حاولت الفتاة أن تضرب الشاب بعد أن دفعها وحطم هاتفها، لكنه كان أسرع منها، وألقى بها أرضاً، في الوقت الذي كان باقي الطلاب يشاهدون ما يحدث، دون أن يحاول أحد التدخل، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وشاهد الفيديو أكثر من 20 ألف شخص منذ تحميله على موقع فلايهايت، وأدان الكثير من المعلقين الشاب على تصرفه العداوني تجاه الفتاة، كما أبدى آخرون استغرابهم من عدم محاولة أي شخص من المتواجدين حماية الفتاة أو الدفاع عنها، في الوقت الذي اكتفى بعضهم بتصوير ما يحدث.

شام تايمز

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