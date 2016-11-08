ألمانيا : شابان سوريان يحاكمان بتهمة تهريب لاجئين و التسبب بغرقهم

بدأت اليوم الاثنين محاكمة أخوين سوريين أمام محكمة محلية بمدينة كولونيا الألمانية بتهمة تهريب لاجئين عراقيين عبر البحر المتوسط والتسبب في غرقهم.

ويواجه الأخوان اتهامات بالمسؤولية عن غرق ثمانية أشخاص بعد انقلاب قارب مطاطي أمام جزيرة كوس اليونانية.

يشار إلى أن عريضة الاتهام المقدمة ضد الأخوين تتضمن تهريب أجانب مقترن بوفاة، وتصل العقوبة بشأن هذه الاتهامات إلى السجن لفترة تتراوح بين 3 و15 عاما.

ولكن المتهمين (20 و18 عاما) لا يزالان في مرحلة عمرية ينطبق عليها قانون اليافعين.

وبحسب الدعوى، ينتمي الأخوان إلى عصابة تهريب مكونة من سبعة أعضاء تحصل على 2500 دولار (أي ما يعادل 2258 يورو) من كل شخص من أجل مساعدته في العبور من تركيا إلى اليونان. وكان السوريان قد وصلا إلى ألمانيا كلاجئين.

(DPA-AFP-DW)

شام تايمز

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