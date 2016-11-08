ماهي الخدمة الجديدة في تطبيق “واتس آب”

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب، الأحد، تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس، يركز على تمكين المستخدمين من مشاركة الصور المتحركة GIF.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، في سجل التحديث الجديد على متجر آب ستور، إنه أصبح بإمكان مستخدمي تطبيقها إرسال واستقبال الصور المتحركة، إضافة إلى مزايا خاصة بنظام آي أو إس.

كما ذكرت الشركة أن الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 2.16.15 من تطبيق واتساب، يسمح بمشاركة مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز مدتها 6 ثوان كصور GIF، وذلك من خلال الضغط على خيار GIF عند مشاركة الفيديو.

كذلك يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب على نظام آي أو إس، المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية، مشاركة الصور الحية Live Photos، وهي ميزة خاصة بهذه الأجهزة، وذلك عن طريق الضغط على الصور الحية بعد اختيار “إرفاق\\مكتبة الصور-الفيديو\\ ثم النقر على خيار اختر كـGIF”.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 والأحدث من نظام التشغيل آي أو إس تنزيل الإصدار الجديد الذي يأتي بحجم 127 ميغابايت من متجر آب ستور.

شام تايمز

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