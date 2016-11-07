وحدات أمريكية وفرنسية تشارك بعملية الرقة / و درع الفرات على بعد 13 كم من الباب

أفادت وسائلُ إعلام ٍأجنبية بانتشارِ وحداتٍ خاصة أمريكية وفرنسية على الأرض في محيطِ الرقَّة, لتقديم الاستشارةِ العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ,التي أعلنت بدءَ عمليةٍ للسيطرة على مدينة الرقة من قبضةِ تنظيمِ الدولة .. يترافقُ التواجدُ الأمريكيُ الفرنسي مع إعلانِ “سوريا الديمقراطية” رفضَها لأيِ دورٍ تركي في المعارك, فيما اعتبرت حكومةُ الأخيرة أنَ سيطرةَ من اسمتهم “عناصرَ غيرَ عربية” على الرقة لا تساهم ُفي استقرار المنطقة



شام تايمز

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