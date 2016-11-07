قبل يوم على سباق الرئاسة .. ترامب: لن نسمح بدخول اللاجئين دون دعم محلي

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول اللاجئين إلى أراضيها دون دعم من المجتمعات المحلية التي يعيشون بها في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك خلال حشد انتخابي لترامب في ميشيغان ومينيسوتا، حيث ذكر أن الناس في مينابوليس لمسوا بالفعل “نتائج التدقيق المعيب” مع جالية الصومال المسلمين في مينيسوتا، مشيراً إلى أن ما حدث أمر مشين.

واستغل ترامب زيارته لولايات تتزايد فيها الجاليات الإسلامية لانتقاد دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستقبال لاجئين من سوريا.

ونظم ترامب مؤتمرات انتخابية في الولايتين في إطار مساعيه الأخيرة في انتخابات الرئاسة التي تجري غدا الثلاثاء على الرغم من أن ولايتي ميشيغان ومينيسوتا تدعمان الديمقراطيين عادة في سباق البيت الأبيض.

وقال ترامب لتجمع انتخابي في ستيرلينج هايتس “هنا في ميشيجان شاهدتم بأنفسكم المشكلات الناجمة عن برنامج اللاجئين … إنه يعرض أمنكم للخطر ويفرض ضغوطا هائلة على المدارس والموارد المحلية.”

وأضاف “لن تسمح إدارة ترامب بأي لاجئين دون دعم من المجتمع المحلي”.

وتأتي تصريحات ترامب قبل يوم واحد فقط من انطلاق السباق للرئاسة الأمريكية ضد مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، التي أظهرت استطلاعات للرأي تقدمها بمعدل 4 نقاط.

ويعرف عن ترامب تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها قبل أشهر، وعلى مدار حملته الانتخابية، بانه سيمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، وقال ترامب عن خطة للرئيس أوباما تسمح لـ 10 آلاف لاجئ بالقدوم إلى الولايات المتحدة من سوريا، بأنها ستنتج “أجيالا من الإرهاب والتطرف والتشدد”.

شام تايمز

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