الكرملين : ملتزمون بوقف النار بحلب مالم تشن المعارضة هجوما ووقف العمليات الجوية الانسب الان

اعلن الكرملين, يوم الاثنين, ان موسكو ملتزمة بوقف “اطلاق النار” في حلب ، إذا لم يقدم المسلحون على شن هجمات, معتبرا ان وقف العمليات الجوية هي “الانسب الان”.

ونقلت وكالات انباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف, في تصريحات للصحفيين, ان “الهدنة الإنسانية لها أطر زمنية محددة، إلا أن نظام وقف سلاح الجو الروسي لعملياته لازال مستمرا”.

واكد أن “هذا القرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر بمواصلة وقف الطيران الروسي لعمليته في حلب بالتوازي مع وقف المسلحين للقتال”.

وكان الكرملين هدد, الشهر الجاري, بعدم قدرة موسكو على تمديد الوقف المؤقت للضربات الجوية في مدينة حلب, في حال استمرت الفصائل المسلحة في هجماتها على الأرض.

ووجهت موسكو مرارا اتهامات لمقاتلي المعارضة بمهاجمة المدنيين في مدينة حلب , مشيرة الى ان العسكريين الروس في سوريا لا يستخدمون الطيران في حلب ,بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

واعلنت موسكو عن تعليق تحليق الطيران السوري والروسي فوق حلب, منذ نحو اسبوعين , في وقت اطلقت المعارضة معركة تحت اسم “ملحمة حلب الكبرى” تهدف الى فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وجاءت المعركة بعد انتهاء الهدنة الانسانية في مدينة حلب, التي اعلنت عنها موسكو مؤخرا, هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، والمسلحين من المدينة, والتي جاءت بعد ضغوطات وادانات دولية واسعة وانتقادات لروسيا حول تعاونها مع النظام السوري في استهداف المدينة.

شام تايمز

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