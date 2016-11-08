ميسي يعتلي صدارة قائمة هدافي أوروبا

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قائمة هدافي الملاعب الأوروبية، بعد أن سجل هدفًا في فوز فريقه على إشبيلية (2-1) أمس الأحد، في الجولة الحادية عشرة، من الليجا، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا.

ورصد موقع “توب ميركاتو” الفرنسي، قائمة أفضل الهدافين بالقارة العجوز، التي تصدرها ميسي بفارق هدف عن الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي رفع رصيده لـ 15 هدفًا، بهدفه في مرمى رين (4-0) بالدوري الفرنسي.

ويتفوق ميسي، أيضًا في المعدل التهديفي بالنسبة للمباريات، التي شارك فيها، على باقي منافسيه؛ حيث يسجل البرغوث الأرجنتيني 1.14 هدفًا في المباراة الواحدة، بينما يسجل كافاني هدف في كل مباراة (15 هدفًا في 15 مباراة).

وفيما يلي، قائمة أفضل 10 هدافين في أوروبا، والمعدل التهديفي لكل لاعب:

– الأرجنتيني ليونيل ميسي 16 هدفًا.. (1.14 هدف/مباراة).

– الأوروجوياني إدينسون كافاني 15 هدفًا (هدف في كل مباراة).

– الجابوني بيير إيمريك أوباميانج 14 هدفًا (هدف في كل مباراة).

– الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 14 هدفًا (0.93 هدف/مباراة).

– البولندي روبرت ليفاندوفسكي 14 هدفًا (0.88 هدف/مباراة).

– الفرنسي أنطوني موديست 13 هدفًا (1.08 هدف/مباراة).

– البوسني إدين دجيكو 12 هدفًا (0.77 هدف/مباراة).

– الأرجنتيني ماورو إيكاردي 11 هدفًا (0.69 هدف/مباراة).

– الأوروجوياني لويس سواريز 11 هدفًا (0.69 هدف/مباراة).

– الفرنسي ألكسندر لاكازيتي 10 أهداف (0.91 هدف/مباراة).

كووورة

شام تايمز

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