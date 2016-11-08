نيمار ينضم للمتهمين في قضية الاحتيال

إقترح القاضي الإسباني جوزيه دي لا ماتا، الذي يشرف على قضية اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، التي اتهم فيها كل من جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة ووالد اللاعب بالاحتيال والفساد المالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الباييس” الإسبانية اليوم فإن القاضي يقترح أن يتم الاستعجال في محاكمة كل المتورطين في القضية وهم جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الحالي وساندرو روسيل الرئيس السابق للنادي ووالد اللاعب واللاعب نيمار أيضًا ورئيس نادي سانتوس البرازيلي.

ووفقًا للمصدر فإن القاضي دي لا ماتا طلب أن يتم النظر في الاتهامات والدعاوى المرفوعة ضد المذكورين في غضون 15 يومًا فقط، أو رفض القضية بشكل كامل.

يذكر أن دي لا ماتا قام بتوجيه أمر لدائرة الجنايات بإعادة فتح ملف القضية في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، ومواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كووورة

شام تايمز

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