“فيسبوك” تختبر ميزة الألعاب الفورية عبر الـ”مسنجر”

بدأت “فيسبوك” باختبار ميزة الألعاب الفورية على تطبيق “مسنجر”، والتي تتيح للمستخدمين اللعب بشكل جماعي مع بعضهم البعض.

وبحسب موقع theinformation، فإن “فيسبوك” تختبر ميزة الألعاب الفورية Instant Games في “المسنجر” مع لعبة Shuffle Cats Mini في نيوزيلندة تحضيراً لإطلاقها رسمياً خلال الشهر الجاري.

ولا تتطلب هذه الميزة “التزامن” رغم ان “فيسبوك” اطلقت عليها اسم “فورية”، حيث أنه لا حاجة لأن يكون اللاعبين متصلين بذات الوقت، ويمكن لأحدهم لعب دوره ولو كان الآخر غير متصل، وعندما يدخل الطرف الآخر يمكنه لعب دوره.

ومن المتوقع أن تتيح شركات الألعاب عناصر مدفوعة ضمن العابها، يمكن شراؤها من قبل اللاعبين، وحينها ستكون للشبكة الاجتماعية حصة منها

شام تايمز

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