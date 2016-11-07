موفد الرئيس الاسد في بعبدا لتهئنة عون .. هل يلتقي الحريري ؟؟

وصل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام, يوم الاثنين, الى بعبدا موفدا من الرئيس بشار الأسد لتقديم التهنئة للرئيس اللبناني ميشال عون بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية إن “عون استقبل موفد الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام يرافقه السفير السوري علي عبد الكريم علي.”

واشار عزام بعد لقائه عون، الى ان “زيارته كانت لنقل التمنيات والتهاني بإسم الاسد والشعب السوري”.

واكد عزام انه “لم يكن هناك صفحة قديمة بين البلدين ليكون هناك صفحة جديدة بالعلاقات”، موضحا ان “المصلحة المشتركة والامن والاستقرار عنوان للعلاقات المشتركة”.

وحول تهاني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قال الوزير عزام “كل شيء في حينه”.

وكان الأسد أجرى, في وقت سابق, اتصالاً هاتفياً بالعماد ميشال عون هنأه فيه بانتخابه رئيساً للبنان.

وفاز العماد ميشال عون، يوم الاثنين، بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد أن حصل على 83 صوتاً من أصل 127 ، ليصبح بذلك الرئيس الـ13 للبنان.

شام تايمز

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