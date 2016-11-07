ويكيليكس : “CNN” تواطأت مع الحزب الديموقراطي على ترامب

قامت قناة “CNN” بإعداد أسئلتها المخصصة للمقابلة مع دونالد ترامب بالتنسيق مع اللجنة القومية للحزب الديموقراطي، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى موقع “ويكيليكس” أن قناة “CNN” أبلغت اللجنة القومية للحزب الديموقراطي الأمريكي عن خطتها لإجراء مقابلة مع دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن اللجنة القومية أعدت قائمة بالأسئلة لهذه المقابلة.

وأضافت الوكالة أن المراسلات التي نشرها موقع “ويكيليكس” أشارت إلى أن الأسئلة التي أعدها الديموقراطيون كانت تتطرق إلى مواضع مختلفة، بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، وتقليص التمويل الأمريكي في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مسألة “من ساعد ترامب في كتابة الخطابات الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية”.

وتابعت الوكالة أن عددا من الأسئلة المذكورة تناولت أيضا تصريحات ترامب المثيرة للجدل، مثل تلك التي اتهم فيها السعودية في الوقوف وراء هجمات 11 أيلول عام 2001، أو التي أعلن فيها عن استعداده لتوجيه ضربة استباقية إلى كوريا الشمالية، أو التي ذكر فيها أن التخصيصات المالية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي ولمنظمة الأمم المتحدة لا تتناسب مع التخصيصات المالية التي تقوم بها الدول الأخرى.

كان موقع “ويكيليكس” أعلن في وقت سابق عن نشر 8263 رسالة إلكترونية تابعة للجنة القومية للحزب الديمقراطي الأمريكي.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من رسائل اللجنة القومية للحزب الديمقراطي، وأن “ويكيليكس” قد نشر الدفعة الأولى منها يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حين نشر الموقع 19252 رسالة إلكترونية و8034 وثيقة ملحقة بها، تابعة لإدارة اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن “ويكيليكس” بدأ منذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنشر المراسلات السرية لجون بوديستا، رئيس المقر الانتخابي للمرشحة للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون.

وكان جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس”، قد وعد في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنشر “معلومات جدية”، تخص حكومات 3 بلدان والانتخابات في الولايات المتحدة.

شام تايمز

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