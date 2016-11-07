الناشط الإعلامي هادي العبد الله يفوز بجائزة منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2016

نال الناشط الإعلامي السوري هادي عبد الله (29 عاماً)، الإثنين، جائزة “مراسلون بلا حدود”، وذلك بعد عام من فوز مواطنته، زينة إرحيم، بالجائزة، وفق ما أعلنت المنظمة.

وفاز العبد الله بالجائزة الخامسة والعشرين لـ”مراسلون بلا حدود” و”تي في 5 موند” لحرية الصحافة، والتي ستسلم الثلاثاء في ستراسبورغ.

وقالت المنظمة ان السوري الشاب “لا يتوانى عن المجازفة في مناطق خطيرة لا يتوجه إليها أي صحافي أجنبي من أجل تصوير وتغطية ألوان المجتمع المدني”.

ولن يتمكن العبد الله من الحضور إلى ستراسبورغ لتسلم جائزته، حيث سيجري الحفل على هامش “المنتدى العالمي للديموقراطية”، الذي ينظمه مجلس أوروبا، لكنه سيلقي كلمة في شريط فيديو سجل اليوم، الإثنين.

وفي 2015، كانت الجائزة من نصيب الصحافية السورية زينة إرحيم.

وهذا العام، منحت “مراسلون بلا حدود”، المدافعة عن حرية الصحافة، جائزة “وسيلة إعلام السنة” لموقع “64 تيانوانغ” الصيني، لافتة إلى أن صحافييه “يجازفون بشكل كبير لتزويد مواطنيهم المعلومة”، ويتعرضون “لقمع منهجي من السلطات الصينية”.

وفي فئة الصحافيين المواطنين، كافأت كلا من لو يويو ولي تنغيو، اللذان أوقفا في حزيران “لتوثيقهما إضرابات المواطنين وتظاهراتهم في كل أنحاء الصين”، وهما يواجهان حاليا عقوبات مشددة بالسجن.

من جهته عبر أمين عام المنظمة الصحفية “كريستوف ديلوار” عن سعادته بمنح الجائزة “للصحافيين ووسائل الإعلام الذين تميزوا بالمهنية والشجاعة”، ضمن بلدان تعني ممارسة الصحافة فيها أن تحمل روحك على راحتيك.

إلى ذلك اوضحت المنظمة أن حفل توزيع الجوائز سيعقد في ضمن فعاليات المنتدى العالمي للديمقراطية، بحضور الفائزين، بالإضافة إلى وجود أوجه إعلامية وسياسية.

يشار إلى أن العبد الله ينحدر من مدينة القصير ومن مواليد عام 1987 تخرج من مدارس حمص, ودرس في كلية التمريض في مدينة اللاذقية, ثم عمل لمدة شهرين في حماه قبل الثورة بشهرين للتدريس في كلية التمريض فيها, وانتقل إلى حمص قبل أن ينتقل إلى حلب وإدلب ويكمل عمله بعد سيطرة النظام على كامل مدينة حمص والقصير.

شام تايمز

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