أطباء ينجحون بزرع رقاقة ذكية تعيد البصر للعميان

نجح أطباء بجامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس، في اعادة البصر لامرأة ضريرة حيث قاموا بزراعة رقاقة بصرية لاسلكية في دماغها ليكون ذلك الاختبار البشري الأول للمنتج.

وبحسب روسيا اليوم فإن “المرأة ذات الـ 30 عاماً التي فقدت بصرها منذ 7 سنوات، استطاعت رؤية ومضات ملونة وخطوط وبقع عندما أُرسلت إشارات إلى دماغها من جهاز الكمبيوتر”.

وترسل الرقاقة الإشارات مباشرة إلى الدماغ، ولديها القدرة على إعادة البصر للذين فقدوا بصرهم تماما بما في ذلك حالات الغلوكوما أو المياه الزرقاء والسرطان واعتلال الشبكية جراء السكري وكذلك الصدمة.

وتستخدم الرقاقة الذكية لاستعادة البصر عبر المرور بالعصب البصري لتنشيط القشرة البصرية في الدماغ.

شام تايمز

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