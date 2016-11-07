الخارجية السورية : لا صحة للأخبار حول عودة السوريين المغادرين بطرق غير شرعية لسورية

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجيةالسورية كل ما يتم تدواله عبر وسائل الإعلام من أخبار حول عودة السوريين المغادرين بطرق غير شرعية إلى سورية، وذلك بعد انتشار خبر في اليومين الماضيين، جاء فيه: “بتوجيهات من رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد فإن كل شخص خرج من سورية بطريقة شرعية أو غير شرعية (لم يختم على جوازه)، وحصل على إقامة مؤقتة في أي دولة عربية أو أوروبية أو غيره، وكان عليه احتياط أو خدمة إلزامية بإمكانه مراجعة السفارة السورية في الدولة المتواجد فيها، ويقوم بعمل طلب وتعبئته وعمل سند إقامة ويرسل إلى سورية عن طريق السفارة السورية ليدرس طلبه،

كما يقوم بإرسال نسخة من سند الإقامة إلى عائلته ويؤجل نظامياً كل سنة على حِدة كمغترب إن كان عليه خدمة إلزامية، ويحق له الدخول إلى سورية 3 شهور في السنة وبعد مدة 4 سنوات يقوم بدفع البدل”.

المصدر أكد لـ “نينار” أنّ هذه المعلومات مجتزأة وليست دقيقة، وأنّ من نشر هذه المعلومات قصده الشهرة عن طريق نسب القرارات للرئيس الأسد، مشيراً إلى أن السفارات السورية جاهزة دائماً في جميع البلدان لاستقبال استفسارات السوريين عن مثل هذه المواضيع،

إضافة إلى القنصلية التي يمكن مراجعتها في حال رغبة أي مواطن سوري تسوية أوضاعه الأمنية في الداخل والاستفسار عن الموضوع والوزارة تقدّم التسهيلات لكل السوريين الراغبين بالعودة إلى البلاد بعد تسوية أوضاعهم الأمنية ودراسة طلب العودة.

وأشار المصدر أنَّ العمل يجري الآن على قرار بهذا الشأن، لكن حتى الآن لم يصدر أي قانون ينظم هذا الموضوع.

شام تايمز

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