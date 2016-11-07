وزير التجارة السوري يُقسم: لا زيادة بسعر الخبز بعد تحسين جودته ما دمت وزيراً

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن يكون هناك أي زيادة سعرية لمادة الخبز أو أي تعديل لثمن الربطة الحالي بعد تحسين جودته جراء تخفيض نسب الاستخراج من القمح لحدود 80% والذي بدأ يترك أثراً إيجابياً لدى بعض المواطنين، إلا أن شريحة واسعة في المجتمع ما زالت تتوجس من زيادة سعرية مرتقبة لمادة الخبز معتبرين أن تحسين جودة الخبز مقدمة لرفع الأسعار وحالة الدعم التي تقدمها الدولة للمادة.

وفي السؤال عن حالة زيادة سعرية أقسم الغربي إنه لا نية لأي زيادة وأنه ما دام وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يكون هناك أي زيادة سعرية لمادة الخبز، لأن الفريق الحكومي مهتم بتقديم رغيف الخبز بجودة عالية للمواطن مع الاستمرار بالأسعار نفسها المعمول بها.

مشيرا أن فارق الكلف المالية جراء تخفيض نسب الاستخراج تم تحميله إلى وزارة المالية بتوجيه من رئيس الحكومة.

موضحاً بأن زيارة رئيس الحكومة مؤخراً لبعض المخابز مؤشر لاهتمام ومتابعة الحكومة لجودة الخبز واستقرار أسعاره ودعم لعملنا في التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأفاد الوزير أنه في محافظة السويداء لبحث كيفية تسويق محصول التفاح في المحافظة مقدراً الإنتاج بنحو 75 ألف طن من التفاح وأن الوزارة تطمح لتسويق جزء مهم من هذه الكميات قد تصل إلى حدود 50%.

إضافة إلى بحث مشكلات التسويق للموسم الماضي لتلافيها لهذا الموسم وضمان عدم تكرارها وأن الوزارة تعمل على رفع كفاءة تسويق المحاصيل وخاصة الحمضيات والتفاح والبطاطا.

وفي هذا الإطار تم مؤخراً تصحيح طبيعة وآليات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال إعادتها إلى مهامها الأساسية وخاصة مؤسسة الخزن والتسويق التي تقوم بدور مهم في شراء وتسويق العديد من المحاصيل وتخزين جزء منها وإعادة طرحه لاحقاً لتحقيق استقرار سعري في السوق مع ضمان تحصيل المزارع تكاليفه وهامش ربح معقولاً.

شام تايمز

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