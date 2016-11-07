إحداث مراكز مؤقتة جديدة لخدمة المواطنين في المناطق والأرياف خلال ستة أشهر

قرر اجتماع خاص “بمراكز خدمة المواطن” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التوسع أفقيا في إحداث مراكز مؤقتة جديدة لخدمة المواطنين في المناطق والأرياف وتجهيز الأبنية والبنى التحتية اللازمة لها خلال ستة أشهر على أن يتم استكمال هويتها العمرانية والبصرية الدائمة لاحقا بشكل موحد في كل المحافظات السورية.

وكلف الاجتماع المحافظين تشكيل فريقي عمل يتبعان لهم مباشرة الأول إشرافي يقوم بإحداث هذه المراكز ويشرف عليها والثاني تنفيذي يضم كوادر مؤهلة تحمل مواصفات معينة بعد أن يتم اخضاعها لدورات مركزية على المستوى الإداري والتقني.

واعتمد المشاركون في الاجتماع الآليات الكفيلة بتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة مؤكدين أهمية تحديد هوية بصرية موحدة لجميع المراكز من حيث البناء والتصميم والديكور والكسوة الداخلية ودراسة إمكانية أن تكون المراكز وحدة اقتصادية خدمية وتعديل التشريعات اللازمة لها وإنجاز الربط الالكتروني والتواصل الشبكي بين جميع الجهات المعنية لإنجاح العمل.

وتبنى المجتمعون العمل على وضع وتحديد الخطوات اللاحقة للتنفيذ وإيلاء مزيد من الاهتمام لعملية تطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

واستمع المشاركون إلى عرض حول مراكز خدمة المواطن والتحديات التي واجهت إطلاقها والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات وانتشار المراكز في مختلف المحافظات.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاتصالات والتقانة ومحافظو دمشق وريفها وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء.

سانا

شام تايمز

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