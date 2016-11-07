واحدة من أعرق مدارس ألمانيا تفصل مدرساً شارك في مظاهرات حركة ” بيغيدا ” المعادية للإسلام و اللاجئين

فصلت مدرسة ثانوية في ألمانيا، مدرساً يعمل لديها بسبب مشاركته في مظاهرات لحركة “بيغيدا” المعادية للإسلام واللاجئين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن مدرسة غيمنازيوم تسوم غراون كلوستر الثانوية في برلين، فصلت مدرساً بديلاً لمادة الكيمياء، وأشار الإعلام الألماني إلى أن هندريك باولي (38 عاماً) كان تم تعيينه قبل 3 أسابيع فقط.

وبررت المدرسة قرارها بالقول إن نشاطات المدرس لا تتناسب مع الأطر الدستورية، لذلك تم فصله.

وقالت إدارة المدرسة لموقع “فوكوس” الألماني : “لدينا مشكلة مع الأشخاص الذين يتعاطفون مع المنظمات التي تراقبها أجهزة المخابرات في الدولة .. المعلمون هم قدوة في مدرستنا”.

وأضافت أن المعلمين ملزمون بـ “واجب الولاء” الذي ينص على الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ومدرسة “غيمنازيوم تسوم غراون”، هي واحدة من أقدم وأرقى مدارس برلين، تأسست عام 1574، ودرس فيها المربي الألماني فريدريك لودفيغ يان، والسياسي المعروف أوتو فون بسمارك، أول مستشار للإمبراطورية الألمانية.

شام تايمز

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