أمريكا : لبناني يقتل ابنه و زوجته و محاميه في فلوريدا ( فيديو )

أقدم رجل لبناني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب جريمة كبيرة بقتله أفراد عائلته إضافة إلى محاميه.

حيث أطلق فاضل جباضو المقيم في ولاية فلوريدا النار على ابنه الأصغر أحمد ( 26 عامًا ) والذي يمتهن الصيدلة، كما أطلق النار أيضا باتجاه زوجته باسمة الصيادي (43 عامًا) قبل أن يقتل محاميه في شؤون العقارات داخل مكتبه.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، القاتل البالغ من العمر 54 عامًا، قُتل هو أيضًا برصاص الشرطة التي كانت تطوق مكان الجريمة في مكتب المحامي بعد أن صوب مسدسه على الضباط الذين كانوا يطالبونه بتسليم نفسه.

وقد أكد قائد الشرطة خوان بيريز إن جباضو استفز الشرطة بشكل مقصود لدفعهم إلى إطلاق النار عليه لأنه لا يريد ان يقتل نفسه بنفسه لأن الانتحار حرام في ديانته.

ومازالت الشرطة تجري تحقيقاتها لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة المتعددة الأوجه.

شام تايمز

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